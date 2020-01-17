Более 86 000 долларов потратят на материалы для прокладки компьютерной сети в новом здании КГБ в Витебске

Сяржук Серабро • 17/1/20 14:42 • Эканоміка

Тендер на закупку материалов для локально вычислительной сети в административном здании УКГБ в Витебске объявило ОАО «Жилстрой».



Заказ разделен на четыре лота, всего закупается 137 видов различных материалов для прокладки ЛВС — это оптоволоконные кабели и витая пара, различные короба для их укладки и тому подобное.

Ориентировочная стоимость всей закупки составляет 183 782 рубля 91 копейка. Поставить материалы, согласно условиям тендера, должны до 15 февраля. Финансируется закупка из иных источников.