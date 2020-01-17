Фура задавила пешехода возле деревни Селюты — очередное смертельное ДТВ в Витебской области

Іван Дзедушкін • 17/1/20 20:51 • Здарэнні

Вечером 17 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Селюты Витебского района.



Около 19:00 40-летний житель Орши, двигаясь на грузовом автомобиле «IVECO» по дороге Р-49, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода.

Как было установлено, под колеса грузовика попал 58-летний местный житель. От полученных травм он умер на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Менее недели назад пешеход погиб в Городокском районе. Водитель уверяет, что не видел человека из-за ослепления фарами встречного авто.