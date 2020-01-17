Фура задавила пешехода возле деревни Селюты — очередное смертельное ДТВ в Витебской области

• 17/1/20 20:51 • Здарэнні

Вечером 17 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Селюты Витебского района.
Вечером 17 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Селюты Витебского района. фото ГАИ

Около 19:00 40-летний житель Орши, двигаясь на грузовом автомобиле «IVECO» по дороге Р-49, совершил наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода.

Вечером 17 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Селюты Витебского района. фото ГАИ

Как было установлено, под колеса грузовика попал 58-летний местный житель. От полученных травм он умер на месте дорожно-транспортного происшествия, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Вечером 17 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Селюты Витебского района. фото ГАИ

Менее недели назад пешеход погиб в Городокском районе. Водитель уверяет, что не видел человека из-за ослепления фарами встречного авто.

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