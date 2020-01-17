Мама полгода ищет дочку, сбежавшую с взрослым мужчиной — милиция раскрыла подробности исчезновения девушки

Іван Дзедушкін • 17/1/20 12:46 • Здарэнні

Милиция объявила в розыск 17-летнюю Яну Давыденок из агрогородка Кохановичи Верхнедвинского района еще в июне. Объявлена награда за информацию о ее судьбе.



Как писали «ННВ», девушка ушла из дому 6 июня. После того, как девушка не вернулась ночевать, в милицию обратилась ее мама.

По ее словам, перед исчезновением дочка тайком от родителей встречалась с 47-летним мужчиной — уроженцем их района. По подозрению матери Яна уехала из Коханович с этим мужчиной.

Последний раз, по имеющейся в милиции информации, беглецов видели в Минске. После этого следы пары теряются, о судьбе девушки ничего не известно. Правоохранительные органы выдвинули предположение, что пара уже могла покинуть пределы Беларуси. Она объявлена в международный розыск и включена в базу пропавших людей Interpol Yellow Nontice.

Милиция решила повторно обратиться в СМИ с просьбой о помощи в розыске пропавшей девушки. А ее мама записала видеообращение, в котором со слезами просит дочку вернуться или хотя бы сообщить, что она жива и здорова.

Сбежавшая из дому Яна Давыдёнок выглядит на 17-20 лет, ее рост 175-180 сантиметров, девушка худощавого телосложения, носит длинные русые волосы. Летом, на момент ухода из дома, она была одета в спортивную мастерку красного цвета и черные штаны, на ногах — кроссовки. Ни каких-либо документов. Ни мобильного телефона с собой девушка не взяла.

Милиция просит всех, кому известно что-либо о местонахождении Яны Давыдёнок или ее перемещениях, сообщить имеющуюся информацию в ближайший отдел внутренних дел, либо по телефонам в Верхнедвинский РОВД:

📞 8-02151-5-33-02

📞 8-29-514-11-85

📞 8-33-347-79-19

📞 102

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