Рекордно теплая погода третий день стоит в Витебске

Сяржук Серабро • 17/1/20 22:39 • Экалогія

В Витебске снова побит температурный рекорд, уже третий по счету в январе.



В середине января выдалась необычно теплая погода и в нашем городе три дня подряд устанавливаются рекорды максимальной суточной температуры — с 15 по 17 января.

Как писали «ННВ, 15 января столбик термометра в Витебске поднялся до +5,7 °C, побив предыдущий рекорд на 1,7 градуса. На следующий день термометр показал +5,5 °C, что было выше максимума, зарегистрированного в 2007 году, на полградуса. 17 января на метеостанции зафиксировали максимальную температуру в +5,0 °C, предыдущий рекорд хоть и всего на 0,1 градуса, но побит, он также был установлен в 2007 году.

Необычно теплая погода приводит к тому, что вегетация растений начинается раньше времени. Так, как сообщало наше издание, на огороде одного из витеблян появились перья на зимнем чесноке.