«Рудаково» объявило о сборе урожая огурцов. Продаются ли они в магазинах Витебска?

Сяржук Серабро • 17/1/20 20:39 • Эканоміка

Несколько тонн огурцов уже успели собрать в этом году в тепличном хозяйстве «Рудаково», появились ли местные овощи в витебских магазинах?



Огурцы в теплицах высадили 20 декабря, а 10 января здесь уже приступили к уборке урожая. За первый день собрали 230 килограмм огурцов, на следующий — больше двух тонн, пишет газета «Жыццё Прыдзвіння».

Издание пишет со ссылкой на начальника тепличного комбината Раиса Крупатина, что под светокультуры в УП «Рудаково» отведено 1,58 гектара, а для выращивания специалисты комбината выбрали сорт «Мева». Кроме того в этом году в теплицах заменили 4500 из 6000 ламп и светильников, что при тех же сроках посева и посадки позволило получить урожай почти на неделю раньше обычного.

Сорт огурцов «Мева» выведен в Голландии фирмой «Rijk Zwaan». Они дают плоды длиной в среднем 20 сантиметров и массой 200-250 грамм. Эти огурцы пригодны как для употребления в свежем виде, так и для маринования.

«Народные новости Витебска» решили узнать, можно ли купить местные огурцы в торговых сетях города. В «Витебских продуктах» наш корреспондент нашел выращенные в Беларуси огурцы «Мева», но без указания производителя. Судя по дате на ценнике, сняты они 8 января, т.е. раньше, чем начали убирать урожай в «Рудаково». Стоят эти белорусские огурчики 5 рублей 46 копеек — не дешево.

В «Весте» на прилавках «Мева» также есть, но эти огурцы из филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго». Местные, да не совсем. Зато стоят всего 4 рубля 25 копеек.

«Евроопт» же и вовсе поставил журналиста в тупик. Согласно крупным подвесным ценникам в супермаркете продавались турецкие огурцы с пупырышками по 5 рублей 49 копеек и белорусские без пупырышек, но за 4 рубля 99 копеек. Однако если прочитать мелкий текст на стикере, приклеенном к ценнику, оказывается, что «белорусские» огурцы выращены в городе Елец Липецкой области — в России.