Жрут кур, индюков, кроликов и даже овец: это не чупакабра — жители Дисны жалуются на бродячих собак

ННВ • 17/1/20 15:22 • Экалогія

На нападение одичавших собак жалуются жители Дисны Миорского района, по их словам бездомные животные уничтожают птицу и даже мелкий скот на подворьях.



Письмо с жалобой нападения собак получила газета «Міёрскія навіны», как пишет издание, его подписали 17 жителей городка, которые пострадали от этих «набегов».

Если верить авторам письма, то рисуется почти апокалиптическая картина: с июля и по сегодняшний день, бродячие собаки пожирают птицу с подворий жителей Дисны. В письме говорится, что хищники делают подкопы в сараи, прыгают через полуметровую изгородь, жрут кур, индюков, кроликов и даже овец. При этом, отмечают составители письма, у некоторых из них одичавшие собаки уничтожали все птичье стадо — по 5 – 10 голов.

Газета сообщает, что копию этого письма редакция направила в горисполком Дисны, чтобы чиновники приняли какие-нибудь меры. Правда, ответ от местных властей придет только через месяц.