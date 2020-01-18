Пенсионер погиб при пожаре в коммуналке на улице Максима Горького, еще троих человек успели спасти пожарные

• 18/1/20 11:36 • Здарэнні

Пожар коммунальной квартиры в Витебске унёс жизнь одного человека, троих жильцов успели спасти пожарные.

Пятикомнатная коммунальная квартира на улице Максима Горького загорелась в ночь с 17 на 18 января. Сообщение о пожаре спасатели получили в 0:21. Пожарные смогли спасти троих жильцов, 53 летнюю женщину пришлось госпитализировать с отравлением продуктами горения.

В результате пожара погиб 67-летний пенсионер, живший в одной из комнат коммуналки, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС. Причина пожара устанавливается.

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