Тоннель под железной дорогой прокопали, чтобы соединить проспект Строителей с Билево. Смотрите, что через него видно

Ігар Мацьвееў • 18/1/20 18:11 • Падзеі

В Витебске ведутся работы по продолжению проспекта Строителей - дорога, которая соединит эту магистраль с микрорайоном Билево.

Сейчас в этом месте начали убирать грунт под железнодорожными мостами, так как магистраль будет проходить под путями. Пока прокопали один "сквозной" туннель, через который из-под моста можно увидеть жилые дома в Билево.

Новый участок дороги планируют открыть к "Дажынкам-2020", которые пройдут в Витебске. Новая дорога разгрузит движение транспорта на Московском проспекте. Длина нового участка - около 1 км.