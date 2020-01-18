Тоннель под железной дорогой прокопали, чтобы соединить проспект Строителей с Билево. Смотрите, что через него видно
В Витебске ведутся работы по продолжению проспекта Строителей - дорога, которая соединит эту магистраль с микрорайоном Билево.
Сейчас в этом месте начали убирать грунт под железнодорожными мостами, так как магистраль будет проходить под путями. Пока прокопали один "сквозной" туннель, через который из-под моста можно увидеть жилые дома в Билево.
Новый участок дороги планируют открыть к "Дажынкам-2020", которые пройдут в Витебске. Новая дорога разгрузит движение транспорта на Московском проспекте. Длина нового участка - около 1 км.
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