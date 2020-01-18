Витебщина смогла восстановить коровье стадо до прошлогоднего уровня

Сяржук Серабро • 18/1/20 15:09 • Эканоміка

На 1 января 2020 года в сельхозорганизациях Витебской области начитывается 188 400 коров, что соответствует количеству на начало прошлого года.



Как писали «Народные новости Витебска», в течение почти всего 2019 года коровье стадо региона постоянно сокращалось. Минимума по данным Главного статистического управления Витебской области этот показатель достиг осенью — на 1 октября в области было всего 185 600 коров, что на 2800 голов меньше, чем в начале года.

Количество буренок было резко восстановлено практически за один декабрь — после разноса, устроенного Лукашенко губернатору, в том числе, из-за проблемы сокращения поголовья крупного рогатого скота. На 1 декабря стадо выросло только до 186 300 коров, а в новом году уже насчитывает на 2100 животных больше. Например, за декабрь 2018 года коровье стадо увеличилось только на 400 голов.

Справочно. В сельхозорганизациях региона на 1 января насчитывалось: