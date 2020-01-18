Витебщина смогла восстановить коровье стадо до прошлогоднего уровня
На 1 января 2020 года в сельхозорганизациях Витебской области начитывается 188 400 коров, что соответствует количеству на начало прошлого года.
Как писали «Народные новости Витебска», в течение почти всего 2019 года коровье стадо региона постоянно сокращалось. Минимума по данным Главного статистического управления Витебской области этот показатель достиг осенью — на 1 октября в области было всего 185 600 коров, что на 2800 голов меньше, чем в начале года.
Количество буренок было резко восстановлено практически за один декабрь — после разноса, устроенного Лукашенко губернатору, в том числе, из-за проблемы сокращения поголовья крупного рогатого скота. На 1 декабря стадо выросло только до 186 300 коров, а в новом году уже насчитывает на 2100 животных больше. Например, за декабрь 2018 года коровье стадо увеличилось только на 400 голов.
Справочно. В сельхозорганизациях региона на 1 января насчитывалось:
- в 2018 году 188 800 коров;
- в 2017 году 190 100 коров;
- в 2016 году 187 400 коров;
- в 2015 году 204 500 коров;
- в 2014 году 206 700 коров.
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