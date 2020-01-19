Что они вытворяют на паркете! Посмотрите, как танцоры из 20 стран состязаются на «Витебской снежинке»

Сяржук Серабро • 19/1/20 1:21 • Культура

Танцоры из 20 стран приехали в 2020 году на 35-й международный турнир по танцевальному спорту «Витебская снежинка». На паркете жарко, смотрите фото!



В этом году в соревнованиях принимают участие почти 600 пар. Они представляют Австрию, Азербайджан, Германию, Грузию, Беларусь, Израиль, Италию, Казахстан, Кипр, Кыргыстан, Латвию, Литву, Молдову, Польшу, Россию, Сан-Марино, Узбекистан, Украину, Филиппины и Чехию.

Танцевальные состязания проходят в двух программах — европейской и латиноамериканской, а танцоры разделены на восемь возрастных категорий «Дети-1», «Дети-2», «Юниоры-1», «Юниоры-2», «Молодежь-1», «Молодежь-2», «Взрослые» и «Сеньоры».

В каждую из программ, в зависимости от возраста пар, может входить до пяти танцев: квикстеп, медленный вальс, танго, медленный фокстрот и венский вальс (европейская); самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв (латиноамериканская). Кстати, на 35-м году турнира состязания проходят на специальном паркете, тогда как раньше сцену концертного зала «Витебск» (КДЦ ОАО «КИМ») на сцене расстилали линолеум. За исключением, разве, 2011 года, когда из-за ремонта здания, «Витебская снежинка» проходила в спортзале новой школы в Билево.

Также особенностью этого года является то, что во время турнира «Витебская снежинка» в Витебске нет снега, обычно в это время бушевали метели или стояли трескучие морозы.

Турнир по спортивным танцам организован Министерством спорта и туризма, Всемирной федерацией танцевального спорта (World Dance Sport Federation – WDSF), Белорусским альянсом танцевального спорта, Витебской областной федерацией танцевального спорта, Центром культуры «Витебск» и общественным объединением «Клуб спортивного танца «Фэст».