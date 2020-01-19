Ушел в магазин, а гости сожгли родительский дом — в Бешенковичах на пожаре погиб один человек и пострадали двое

ННВ • 19/1/20 10:49 • Здарэнні

Один человек погиб, а двое попали в больницу при пожаре бревенчатого дома в Бешенковичах, который произошел вечером 17 января.



В этот вечер 59-летняя хозяйка жилья вместе 64-летним супругом отправились в гости. Их 39-летний сын по такому случаю тоже пригласил в гости своих товарищей.

Через некоторое время молодой человек решил сходить в магазин, в доме оставались его 36-летний и 51-летний гости. Когда в 19:27 сын хозяев вернулся с покупками, то обнаружил, что родительский дом горит.

Мужчина попытался самостоятельно потушить избу, но лишь получил ожоги лица и кистей рук, его пришлось положить в больницу.

Приехавшие на вызов спасатели в ходе тушения пожара на полу в комнате сначала обнаружили старшего из гостей, а потом — младшего. 51-ллетнего мужчину удалось спасти, и его госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения, а вот 36-летнего гостя вернуть к жизни, не смотря на реанимационные мероприятия, медики не смогли.

Огонь успел повредить одной из комнат дома потолок и вещи, закопчены стены. По предварительной версии пожар мог возникнуть из-за неосторожного обращения с огнем при курении, сообщается МЧС.