Горячей не бывает — самые зажигающие фото «Витебской снежинки». День второй

Сяржук Серабро • 20/1/20 0:06 • Спорт

Жгучие латиноамериканские ритмы, девушки в одежде из полосок ткани, парни во фраках, пасадобль, ча-ча-ча — что еще нужно, чтобы скрасить холодный январский вечер?



Традиционно в самые холодные дни января в нашем городе проходит «Витебская снежинка» — турнир по спортивным танцам. Ну, холода — это не в этом году, но снег во время фестиваля все же выпал. Правда, немедленно растаял, наверное, из-за горячей музыки, звучавшей в эти дни над Витебском.

Почти 600 пар из 20 стран — это не шутки. Тем более, если среди них ведущие танцевальные пары мира, которые входят в топ-50 мирового рейтинга. Международному жюри пришлось нелегко, когда они выбирали лучших из лучших.

Фаворитами на витебском турнире, так уже сложилось, являются танцоры из России. Но, как показала «Витебская снежинка-2020», их начинают теснить, в том числе, пары из Украины и даже впервые приехавшие в Витебск спортсмены из Сан-Марино.

35-й международный турнир по танцевальному спорту «Витебская снежинка» проходил 18-19 января. Каждый день было по три отделения, по сути с 10:00 и до 20:00, а то 21:00 в концертном зале «Витебск» нон-стоп кружились танцевальные пары.

Танцевальный турнир «Витебская снежинка» — один из самых старых фестивалей нашего города В этом году организаторами выступали Министерство спорта и туризма, Всемирная федерация танцевального спорта (World Dance Sport Federation – WDSF), Белорусский альянс танцевального спорта, Витебская областная федерация танцевального спорта, Центр культуры «Витебск» и общественное объединение «Клуб спортивного танца «Фэст».