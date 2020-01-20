Когда житель Барани обнаружил кражу велосипеда, оказалось, что и «железный конь» и его похититель уже находятся в милиции, правда, в Богушевске

Іван Дзедушкін • 20/1/20 13:11 • Крымінал

За кражу двух велосипедов милиция задержала рецидивиста и 14-летнего подростка, как они попались?



С заявлением о краже в отделение милиции в Барани обратился местный житель, который обнаружил, что его велосипед пропал с лестничной площадки. При этом, практически в то же время, милиционеры получили информацию о том, что в Богушевске с дизельпоезда в Витебск сняли 14-летнего подростка и мужчину, которые неподобающим образом себя вели. С собой у нарушителей общественного порядка были велосипеды.

Удалось выяснить, что один из этих велосипедов принадлежит заявителю. Вскоре милиция нашла и второго потерпевшего, чей велосипед перевозили похитители в дизеле. Они собирались продать транспорт в областном центре.

По факту кражи двух велосипедов следователи возбудили уголовное дело, об этом «ННВ» сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.