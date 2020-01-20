На три с половиной года сядет директор фирмы из Орши, торговавший в России белорусским текстилем, он недоплатил налоги

ННВ • 20/1/20 15:33 • Эканоміка

Более 270 000 рублей налогов не доплатила оршанская фирма, экспортировавшая в Россию белорусский текстиль, директора приговорили к лишению свободы.



Оршанские коммерсанты возили в РФ полотенца, постельное белье и льняные изделия местного производства. При этом выручку в бухгалтерском учете отражали не полностью. Эти махинации выявили оперативники Борисовского межрайонного отдела управления ДФР КГК Минской области.

Популярный у россиян белорусский текстиль продавлся на рыках Смоленска и Смоленской области за наличку. Оформлялась же его продажа по заниженной цене за безналичный расчет при помощи лжепредпринимательских структур. Именно таким способом бизнесмен добился занижения налоговой базы, уклоняясь от полной уплаты налогов.

Суд Оршанского района признал директора частной торговой фирмы виновным в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорил его трем с половиной годам лишения свободы, это время коммерсант проведет в колонии усиленного режима. В январе 2020 года приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба КГК.