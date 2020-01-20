Один человек погиб, а двое оказались в больнице в результате пожара в Ушачском районе

ННВ • 20/1/20 12:45 • Здарэнні

Только хозяину удалось выбраться из горящего дома в деревне Мосар Ушачского района, его сын погиб, а сожительницу смогли спасти пожарные.



Дом загорелся в 2:32 в ночь на 20 января. На момент начала пожара в нем находились 48-летний хозяин, его 24-летний сын и 49-летняя сожительница. Самостоятельно выбраться из горящего дома смог только глава семейства.

Приехавшие на вызов пожарные обнаружили сильное задымление внутри здания. Вошедшее в горящий дом звено газодымозащитной службы в коридоре наткнулось на женщину, ее вынесли на улицу и передали медикам.

Тело молодого человека удалось найти при дальнейшей разведке, он находилось на полу в горящей комнате.

Обоих выживших жильцов после осмотра бригадой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу с диагнозом отравление продуктами горения.

Огнем в результате пожара в доме было повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Возможной причиной возникновения пожара в МЧС называют неосторожное обращение с огнем при курении погибшего.