Троллейбус с «гармошкой» уже вышел на 12-й маршрут, «ННВ» удалось снять его по дороге в Билево

Сяржук Серабро • 20/1/20 13:32 • Падзеі

Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом уже эксплуатируется в Витебске, его пустили по маршруту №12 в спальный микрорайон Билево.



Корреспонденту «ННВ» удалось снять новый троллейбус во время движения по улице Кирова. Как и обещали в филиале «Городской электрический транспорт г. Витебска», эта машина ходит в Билево, так как в этот микрорайона все еще никак не протянут контактную сеть для обычных троллейбусов.

Напомним, что троллейбус с бортовым номером 222 презентовали в Витебске в канун Нового года. Тогда же журналистам сообщили, для нашего города закупили три подобных сочлененных троллейбуса с автономным ходом — две машины уже в Витебске, а третья, еще более совершенная, должна прибыть до конца зимы. Кроме того, приобретаются еще 10 троллейбусов модели «АКСМ-32100D».