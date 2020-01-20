Троллейбус с «гармошкой» уже вышел на 12-й маршрут, «ННВ» удалось снять его по дороге в Билево
Первый в Беларуси сочлененный троллейбус с автономным ходом уже эксплуатируется в Витебске, его пустили по маршруту №12 в спальный микрорайон Билево.
Корреспонденту «ННВ» удалось снять новый троллейбус во время движения по улице Кирова. Как и обещали в филиале «Городской электрический транспорт г. Витебска», эта машина ходит в Билево, так как в этот микрорайона все еще никак не протянут контактную сеть для обычных троллейбусов.
Напомним, что троллейбус с бортовым номером 222 презентовали в Витебске в канун Нового года. Тогда же журналистам сообщили, для нашего города закупили три подобных сочлененных троллейбуса с автономным ходом — две машины уже в Витебске, а третья, еще более совершенная, должна прибыть до конца зимы. Кроме того, приобретаются еще 10 троллейбусов модели «АКСМ-32100D».
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1 каментар
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20/студзень/2020 у 16:48
А че птицы так орут? Это озвучка двигателя такая?