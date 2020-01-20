В Viber появился стикерпак завод «Полимир». Что на нем изображено?
Собственным стикерпаком в популярном мессенджере Viber обзавелся новополоцкий химический завод «Полимир», за прообраз взяли гранулу полиэтилена, эмоции которой художник отрисовал на на бумаге.
Идея создать собственный стикерпак зародилась у Начальник административно-хозяйственного отдела Юлии Веко, а воплотила ее в жизнь оператор копировальных и множительных машин Ольга Приставка. Причем работы работы Ольги изначально были нарисованы на бумаге от руки. Уже потом их отрисовали на компьютере в векторном редакторе.
Название герою стикерпака придумывали коллегиально, среди вариантов были Веник, Добряш, Химусик, Стёркин, Полик, Полимиша, Нефтяша, Кропелька, Гранулёнок. В конце концов на предприятии остановились на имени Олеф, сообщает газета «Вестник Нафтана».
В стикерпаке доступны 17 эмоций гранулы полиэтилена, скачать самый нефтехимический набор стикеров для Viber можно по ссылке.
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