В Viber появился стикерпак завод «Полимир». Что на нем изображено?

ННВ • 20/1/20 20:37 • Навука

Собственным стикерпаком в популярном мессенджере Viber обзавелся новополоцкий химический завод «Полимир», за прообраз взяли гранулу полиэтилена, эмоции которой художник отрисовал на на бумаге.



Идея создать собственный стикерпак зародилась у Начальник административно-хозяйственного отдела Юлии Веко, а воплотила ее в жизнь оператор копировальных и множительных машин Ольга Приставка. Причем работы работы Ольги изначально были нарисованы на бумаге от руки. Уже потом их отрисовали на компьютере в векторном редакторе.

Название герою стикерпака придумывали коллегиально, среди вариантов были Веник, Добряш, Химусик, Стёркин, Полик, Полимиша, Нефтяша, Кропелька, Гранулёнок. В конце концов на предприятии остановились на имени Олеф, сообщает газета «Вестник Нафтана».

В стикерпаке доступны 17 эмоций гранулы полиэтилена, скачать самый нефтехимический набор стикеров для Viber можно по ссылке.