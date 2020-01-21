Газовый факел возле подъезда — в Витебске произошла утечка из газопровода многоэтажки с последующим горением. Видео ЧП

ННВ • 21/1/20 18:06 • Здарэнні

Шокированные жители дома №39 корпус 3 на улице Чкалова 20 января могли наблюдать вазовый факел на трубе газопровода у подъезда.



Сообщение об утечке газа с горением появилось в популярном паблике «Типичный Витебск», там же говорилось об эвакуации всех жителей подъезда, однако позже иноформацию об эвакуации в МЧС опровергли.

— Это было очень страшно! Я в этот момент там проходила, — описала свои переживания местная жительница Наталья в социальной сети.

К месту ЧП прибыло не менее четырех единиц техники МЧС, в том числе пожарные автоцистерна и выдвижная автолестница. Однако, помощь спасателей не потребовалась, так как специалисты газовой службы оперативно перекрыли подачу газа в эту ветку газопровода и горение прекратилось.

Эта многоэтажка имеет секции различной высоты: 6, 8 и 11 этажей. Горение, судя по фото, происходило у самой высотной части дома.