Микроавтобус сбил пешехода на улице Горького в Витебске
Вечером 20 января пешеход, переходивший улицу Максима Горького вне пешеходного перехода, попал под микроавтобус.
Около 21:00 35-летний водитель «Volkswagen Crafter» совершил наезд на 36-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть не по пешеходному переходу. Пешеход в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, его пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
По факту ДТП проводится проверка.
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