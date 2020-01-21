Микроавтобус сбил пешехода на улице Горького в Витебске

Іван Дзедушкін • 21/1/20 14:40 • Здарэнні

Вечером 20 января пешеход, переходивший улицу Максима Горького вне пешеходного перехода, попал под микроавтобус.



Около 21:00 35-летний водитель «Volkswagen Crafter» совершил наезд на 36-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть не по пешеходному переходу. Пешеход в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, его пришлось госпитализировать в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.