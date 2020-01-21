Сильный ветер ожидается завтра и послезавтра в Витебской области. Оранжевый уровень опасности

ННВ • 21/1/20 19:22 • Здарэнні

До 15-20 метров секунду может вырасти скорость порывов ветра во многих районах Беларуси днем 22 января и ночью 23 января.



Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. А спасатели настоятельно рекомендуют убрать с балконов незакрепленные предметы, а также не ставить автомобили у деревьев, так они могут упасть либо повредить машину отломавшимися сучьями.

Температура 22 января может опускаться до −1 градуса по Цельсию. Иногда возможны осадки в виде дождя или мокрого снега, на дорогах местами гололедица.