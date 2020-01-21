Зачем студент разгромил пищеблок ресторана? С инцидентом разбирается милиция Витебска

Іван Дзедушкін • 21/1/20 20:23 • Здарэнні

Слишком рано начал отмечать Татьянин день третьекурсник одного из университетов Витебска, в результате он должен потерпевшим более 3500 рублей.



В компании приятелей третьекурсник распивал спиртное. А потом решил зайти в ресторан, перед этим как следует попинав две легковушки, припаркованные во дворе.

В заведение общепита нетрезвый юноша проник через служебный вход. Там его обнаружила одна из работниц кухни, уже пришедшая в ресторан. Женщина попыталась выпроводить подгулявшего студента, но не тут-то было…

Молодой человек начал буянить и разбил сначала кассовый аппарат, потом весы, потом стал переворачивать столы. Также досталось кухонной технике, был разбит один стеклопакет. Остановить вакханалию погрома смогли только прибывшие на вызов сотрудники Департамента охраны МВД.

Студента скрутили и положили лицом в пол. Освидетельствование, позже проведенное медиками, показало, что в крови дебошира содержалось 2 промилле алкоголя.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело, также студенту придется возместить причиненный им существенный материальный ущерб, об этом «ННВ» сообщили в УВД Витебской области.