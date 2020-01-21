Задушившая двухлетнего сына мать, просила суд дать шанс быть хорошей мамой новорожденному ребенку, но она увидит его через 13 лет — в Лепеле объявили приговор

Іван Дзедушкін • 21/1/20 15:45 • Крымінал

20 января в Лепеле объявили приговор 24-летней Алёне Харленок, которая будучи беременной, задушила своего первого ребенка.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что 26 мая Алена Харленок, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, задушила своего маленького сынишку, мальчику было 2 года 8 месяцев.

Для этого женщина закрыла рукой рот и нос ребенку, который находился в беспомощном состоянии, обусловленном его малолетним возрастом. Позже эксперты обнаружат на лице малыша следы удушения, оставленные его мамой: кровоподтеки на левой щеке, в области левого угла нижней челюсти, подбородка, а также ссадину слизистой оболочки верхней губы.

Витебский областной суд на выездном заседании признал Алёну Харленок виновной в убийстве заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. На основании пункта 2 части 2 статьи 139 УК женщину приговорили к 13 годам лишения свободы, как и просил прокурор, сообщает пресс-служба суда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Во время последнего слова женщина вообще сначала не хотела говорить, пишет районная газета «Лепельскі край». Потом, Харленок все же выступила, сказав, что признает свою вину, но считает, что трагедия произошла из-за того, что она находилась в депрессивном и подавленном состоянии, была беременна, а также испытывала моральный прессинг со стороны сожителя (отца второго ребенка).

Также Алёна Харлёнок просила суд дать ей шанс стать хорошей мамой второму ребенку, который родился вскоре после убийства. Сейчас она лишена родительских прав, но обжалует это решение.

Напомним, что 27 мая Харленок позвонила в милицию и заявила, что ее сынишка пропал в парке, где она с ним гуляла. Якобы последний раз малыша видели с посторонним мужчиной. По тревоге подняли весь состав РОВД, милиционеры бросились искать исчезшего ребенка.

Однако, при изучении камер наблюдения правоохранители обнаружили, что женщина пришла в парк без сына. Тело ребенка нашли при обыске в гараже возле дома, где жила Харленок. Мама одела его, положила в черный полиэтиленовый пакет и засунула в раскладной диван. Сверху диван придавила неисправным телевизором.

В это время женщина была на позднем сроке беременности и вскоре после начала следствия родила второго сына.