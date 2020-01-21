Запрет выхода маломерных судов на Освейское озеро ввел Верхнедвинский райисполком. С чем это связано?

Сяржук Серабро • 21/1/20 21:12 • Здарэнні

С 21 января запрещен выход маломерных судов на акваторию Освейского озера в Верхнедвинском районе.



Решение о запрете принято вчера Врехнедвинским районным исполнительным комитетом. Такие меры в документе обосновываются низкой температурой воды и сильным порывистым ветром, а также предупреждением несчастных случаев.

Впрочем, вполне вероятно, что на такое решение чиновников подтолкнули четыре утопленника: 15 января в воде оказались трое рыбаков, спастись удалось только одному; а вчера на Освейском озере перевернулась лодка с двумя спиннингистами, оба утонули, причем, если верить соцсетям, один из погибших — милиционер.

Запрет на выход на лодках на Освейское озеро будет действовать до 1 марта. Потом у рыбаков будет время до 10 апреля, пока в Витебской области не начнет действовать нерестовый запрет.