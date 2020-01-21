«Жилстрой» закупает детали для гранитной лестницы. Где она появится?

Сяржук Серабро • 21/1/20 16:35 • Эканоміка

Тендер на закупку изделий из гранита ориентировочной стоимостью 270 118 рублей 72 копейки объявило ОАО «Жилстрой». Для чего они?



Закупка состоит из двух лотов: изделия из гранита для лестниц и холлов площадью 882,61 квадратных метра за 211 222 рубля 72 копейки и 24 накрывочные гранитные плиты стоимостью 58 896 рубля.

Закупка производится за счет собственных средств предприятия, поставить гранитные элемент должны до конца зимы. Где собираются смонтировать такую лестницу в тендере не сообщается. Однако, известно, что «Жилстрой» ведет строительство зданий УКГБ и Октябрьского РОВД, последнее время предприятие объявляло тендеры дорогостоящие закупки для этих объектов: материалы для прокладки ЛВС в здании КГБ за 183 782 рубля 91 копейку, антирекошетные плиты и пулеуловитель для тира РОВД за 101 710 рублей 50 копеек и звуковое оборудование для актового зала РОВД за 118 265 рублей 99 копеек. Так что можно предположить, что богатая лестница появится в одном из этих зданий.