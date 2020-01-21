«Жилстрой» закупает детали для гранитной лестницы. Где она появится?
Тендер на закупку изделий из гранита ориентировочной стоимостью 270 118 рублей 72 копейки объявило ОАО «Жилстрой». Для чего они?
Закупка состоит из двух лотов: изделия из гранита для лестниц и холлов площадью 882,61 квадратных метра за 211 222 рубля 72 копейки и 24 накрывочные гранитные плиты стоимостью 58 896 рубля.
Закупка производится за счет собственных средств предприятия, поставить гранитные элемент должны до конца зимы. Где собираются смонтировать такую лестницу в тендере не сообщается. Однако, известно, что «Жилстрой» ведет строительство зданий УКГБ и Октябрьского РОВД, последнее время предприятие объявляло тендеры дорогостоящие закупки для этих объектов: материалы для прокладки ЛВС в здании КГБ за 183 782 рубля 91 копейку, антирекошетные плиты и пулеуловитель для тира РОВД за 101 710 рублей 50 копеек и звуковое оборудование для актового зала РОВД за 118 265 рублей 99 копеек. Так что можно предположить, что богатая лестница появится в одном из этих зданий.
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