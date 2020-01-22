Это не «Counter-Strike» — как витебские десантники проходят «kill house». Видео

• 22/1/20 23:21 • Спорт

Военные опубликовали видео отработки витебскими десантниками штурма помещений на специальном объекте.
Военные опубликовали видео отработки витебскими десантниками штурма помещений на специальном объекте. Кадр из видео

На видео видно, как парашютисты проводят стрельбы боевыми патронами в так называемом «kill house», где противника имитируют специальные мишени, количество и расположение которых заранее неизвестны.

По замыслу группа должна зайти, уничтожить неприятеля и выйти без потерь, сообщает телеграм-канал Министерства обороны.

Меткі:

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 