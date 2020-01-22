Это не «Counter-Strike» — как витебские десантники проходят «kill house». Видео

ННВ • 22/1/20 23:21 • Спорт

Военные опубликовали видео отработки витебскими десантниками штурма помещений на специальном объекте.



На видео видно, как парашютисты проводят стрельбы боевыми патронами в так называемом «kill house», где противника имитируют специальные мишени, количество и расположение которых заранее неизвестны.

По замыслу группа должна зайти, уничтожить неприятеля и выйти без потерь, сообщает телеграм-канал Министерства обороны.