Грузовик сбил пешехода, вышедшего из-за остановившегося автобуса на Зеленогурской улице
22 января в Витебске в результате ДТП пострадал очередной пешеход, мужчина находится в реанимации.
Около часа дня 22-летний водитель грузовика «Hyundai» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пешехода, который вышел из-за остановившегося на остановке общественного транспорта автобуса.
В результате наезда автомобилем 30-летний молодой человек получил серьезные травмы и его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение Витебской областной больницы.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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