Грузовик сбил пешехода, вышедшего из-за остановившегося автобуса на Зеленогурской улице

Іван Дзедушкін • 22/1/20 20:51 • Здарэнні

22 января в Витебске в результате ДТП пострадал очередной пешеход, мужчина находится в реанимации.



Около часа дня 22-летний водитель грузовика «Hyundai» совершил наезд на пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода пешехода, который вышел из-за остановившегося на остановке общественного транспорта автобуса.

В результате наезда автомобилем 30-летний молодой человек получил серьезные травмы и его пришлось госпитализировать в реанимационное отделение Витебской областной больницы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.