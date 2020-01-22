Подснежники расцвели в январе и это не сказка Маршака

ННВ • 22/1/20 15:30 • Экалогія

В лесу под Оршей на праздник Крещения Господня расцвели подснежники. Как случилось такое чудо?



Фотографии весенних первоцветов, цветущих в середине января, опубликовала «Аршанская газета». Подснежники нашли читатели районки, которые живут в деревне Устье, расположенной чуть южнее Орши.

Так что если бы злая Мачеха из сказки «Двенадцать месяцев» отправила за подснежниками свою Падчерицу в этот январский лес под Оршей, девочке не понадобилась бы помощь двенадцати месяцев, чтобы найти зимой первоцветы.

Впрочем, цветы распустились не только в лесу, районная газета публикует еще ряд фото читателей, которые иллюстрируют реакцию местной флоры на аномально теплую зиму.