Подснежники расцвели в январе и это не сказка Маршака

• 22/1/20 15:30 • Экалогія

В лесу под Оршей на праздник Крещения Господня расцвели подснежники. Как случилось такое чудо?
Первоцветы зацвели в лесу под Оршей. Фото Алексея Симаша / orshanka.by

Фотографии весенних первоцветов, цветущих в середине января, опубликовала «Аршанская газета». Подснежники нашли читатели районки, которые живут в деревне Устье, расположенной чуть южнее Орши.

Так что если бы злая Мачеха из сказки «Двенадцать месяцев» отправила за подснежниками свою Падчерицу в этот январский лес под Оршей, девочке не понадобилась бы помощь двенадцати месяцев, чтобы найти зимой первоцветы.

Цветы распустились и на клумбах. Фото orshanka.by

Впрочем, цветы распустились не только в лесу, районная газета публикует еще ряд фото читателей, которые иллюстрируют реакцию местной флоры на аномально теплую зиму.

Подснежники расцвели в январе и это не сказка Маршака

Это чудо?

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    1 каментар

    1. chekist  
      22/студзень/2020 у 16:26

      походу опять 12 месяцев надрались

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