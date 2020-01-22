Подснежники расцвели в январе и это не сказка Маршака
В лесу под Оршей на праздник Крещения Господня расцвели подснежники. Как случилось такое чудо?
Фотографии весенних первоцветов, цветущих в середине января, опубликовала «Аршанская газета». Подснежники нашли читатели районки, которые живут в деревне Устье, расположенной чуть южнее Орши.
Так что если бы злая Мачеха из сказки «Двенадцать месяцев» отправила за подснежниками свою Падчерицу в этот январский лес под Оршей, девочке не понадобилась бы помощь двенадцати месяцев, чтобы найти зимой первоцветы.
Впрочем, цветы распустились не только в лесу, районная газета публикует еще ряд фото читателей, которые иллюстрируют реакцию местной флоры на аномально теплую зиму.
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1 каментар
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22/студзень/2020 у 16:26
походу опять 12 месяцев надрались