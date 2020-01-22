Сразу девять женщин осуждены за хищения в Витебской области, это работницы торговли Миорщины, похитившие 4,5 миллиарда неденоминированных рублей

Сяржук Серабро • 22/1/20 13:32 • Эканоміка

Поставлена точка в расследовании деятельности организованной преступной группы занимавшейся хищениями в сфере торговли в Миорском районе, на скамье подсудимых оказались сразу девять женщин.



О незаконной деятельности группы работников Миорского РАЙПО оперативники УБЭП получили в 2015 году. Они смогли выяснить, что ОПГ с 2013 по 2015 год похитила 4 миллиарда неденоминированных рублей. В 2016 году дело восьми работников организации передали суд, девятый подозреваемый — председатель общества — умер во время следствия.

Тогда работницы Миорского РАЙПО судом были признаны виновными и приговорены к различным срокам заключения. Однако, уже после суда милиция вскрыла еще одну схему махинаций, в результате которых у потребительского общества похитили 4,5 миллиарда неденоминированных рублей.

Оказалось, что бухгалтера из РАЙПО привлекли к своим темным делишкам четырех завмагов торговых точек на территории Миорского района. По этой схеме деньги похищали из кассы магазина, транспортные накладные, по которым товар поступал на объект торговли, изымались и уничтожались.

2 октября 2019 года суд Полоцкого района и Полоцка признал девять работниц сферы торговли из Миорского района виновными по различным частям статьи 210 УК — «Хищение». Приговором суда были назначены следующие наказания:

Н. Бондарь — 8 лет лишения свободы;

З. Шаминко — 7 лет 6 месяцев лишения свободы;

И. Шук — 6 лет лишения свободы;

Т. Смулько — 5 лет 6 месяцев лет лишения свободы;

Т. Лясович — 5 лет 6 месяцев лет лишения свободы;

Р. Иванова — 5 лет лишения свободы;

Т. Шамшур — 3 года лишения свободы;

Н. Лукьянова — 2 года 6 месяцев ограничения свободы;

О. Лисовская — 2 года 6 месяцев ограничения свободы.

Также все женщины лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий на срок 5 лет.

— 21 января Витебский областной суд рассмотрел апелляцию на решение суда первой инстанции и оставил приговор, вынесенный женщинам, без изменений, — рассказала «ННВ» официальный представитель облсуда Наталья Платоненко.

В апреле 2019 года началось банкротство Миорского РАЙПО. 16 октября экономический суд Витебской области о признании общества банкротом и открытии ликвидационного производства.