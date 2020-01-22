Выставка импульсивного искусства «Пульс» Александра Подалинского открылась в Витебске

Юрый Шэпелеў • 22/1/20 21:42 • Культура

В Витебском художественном музее представили выставку художника-экспериментатора Александра Подалинского.



Александр Подалинский родился в 1955 году в Сенно. Школьные годы прошли в деревне Старая Белица. В 1972 году он поступил в Витебский педагогический институт на художественно-графический факультет, который закончил в 1977. Дипломную работу защитил по живописи. Среди учителей Александра Подалинского были Иван Столяров и Феликс Гумен.

Как отметила куратор выставки, профессор, доктор искусствоведения Татьяна Котович:

— Александр Подалинский — это настоящий живописец, с брутальными композициями, как шторм надвигающимися на зрителя, драматичными, энергиями природы и краски атакующими. Александр Подалинский двигался не по направлению сгущения цвета и сюжета, что казалось логичным при его художническом темпераменте.

Он встал на дорогу размышлений философских – о границах реальности, об источнике видимости.

Она подчеркнула, что выбранный автором пусть сложный, мало кому достижимый, в музыкальной тональности краски совсем иной, чем прежняя уже изведанная этим художником экспрессия. Художник начал движение к строгой графичности, прозрачной почти акварельности, рассеиванию цвета, к мерцанию ритма.

— Творчество Подалинского развивается от цветовой экспрессии сквозь видимую реальность к постижению свойств ритмов, линейных вибраций, цветовых пересечений, к ощущению пульсации самой поверхности, и, наконец, – изображению формулы нереальности. В этом своём движении и постижении Александр Подалинский следует в русле школы УНОВИС, оставившей глубокое ментальное наследие в Витебске, словно раздвигая границы малевичского супрематического канона, — заключает Татьяна Викторовна Котович.

Александр Подалинский является постоянным участником областных, республиканских и международных выставок и пленэров. Член Белорусского Союза художников. Сюжеты картин приходят спонтанно и, пока они живы в воображении, художник старается их запечатлеть. Так рождались романтические серии, связанные с весенними и осенними метаморфозами и глубокие философские.

На юбилейной выставке «Пульс» представлены работы последних двух лет, позволяющие понять мысли и чувства автора, его живое восприятие цвета, формы, пластики линейного ритма.