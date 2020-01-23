Кипятком облила ревнивая доярка более молодую коллегу на ферме в Городокском районе

Іван Дзедушкін • 23/1/20 13:12 • Здарэнні

Ведро крутого кипятка вылила на 25-летнюю девушку 31-летняя доярка во время конфликта на одной из МТФ в Городокском районе.



12 декабря женщина заметила, что нравящийся ей мужчина разговаривает в молочной лаборатории с юной дояркой. Под влиянием вспышки ревности она схватила первое попавшееся ведро с водой и направилась к парочке. Мужчина успел ретироваться, а девушку доярка облила водой из ведра, которая оказалась кипятком, которым еще одна работница фермы собиралась мыть доильные аппараты.

Когда потерпевшая добралась домой, ее мама обнаружила, что та получила серьёзные ожоги рук и плеч. Она настояла на вызове «скорой», которая госпитализировала пострадавшую. Девушка провела на больничном месяц.

Из больницы информацию об ожогах передали в местный РОВД. Милиция провела проверку и в результате в отношении ревнивой доярки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.