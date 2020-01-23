Отцеубийца попал в руки правосудия через четыре года, завершено расследование убийства в Браславском районе
Спустя четыре года удалось установить причину исчезновения жителя Браславского района — его убил молотком и закопал у дороги родной сын, о преступлении рассказал знакомый молодого человека, помогавший похоронить убитого.
В апреле 2015 года об исчезновении 50-летнего мужа в милицию заявила жительница деревени Ждегели Браславского района. Милиция нашла у дороги велосипед пропавшего, запачканный кровью, поэтому отрабатывалась версия с ДТП, однако результатов это не принесло.
13 августа в милицию пришел 36-летний односельчанин пропавшего мужчины и заявил, что его убил родной сын, а также рассказал, что знает, где находится тело. Как оказалось мужчина принимал участие в захоронении убитого.
В указанном сельчанином месте правоохранители откопали останки 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По данным данным следствия, в середине апреля 2015 года между мужчиной и его 32-лентним сыном произошел конфликт. В результате молодой человек нанес отцу удар молотком и убил его.
После этого он пришел к своему родственнику и попросил помочь закопать убитого отца. Вдвоем молодые люди закопали труп неподалеку от места убийства — за кустами у дороги.
В ходе следствия была проверена причастность родственника к убийству, однако это не нашло подтверждения. Поэтому ему предъявили обвинение в укрывательстве преступления, однако уголовное преследование прекратили, так как истек срок давности.
Сын же убитого обвиняется по части 1 статьи 139 УК. Следователи проверили показания молодых людей на месте происшествия, а также провели между ними очные ставки. Также удалось обнаружить и изъять возможное орудие преступления, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Расследование уголовного дела завершено и оно направлено прокурору для передачи в суд. Обвиняемый находится под стражей. Согласно белорусскому законодательству за убийство отца ему может грозить до 10 лет лишения свободы.
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