Отцеубийца попал в руки правосудия через четыре года, завершено расследование убийства в Браславском районе

Іван Дзедушкін • 23/1/20 16:19 • Крымінал

Спустя четыре года удалось установить причину исчезновения жителя Браславского района — его убил молотком и закопал у дороги родной сын, о преступлении рассказал знакомый молодого человека, помогавший похоронить убитого.



В апреле 2015 года об исчезновении 50-летнего мужа в милицию заявила жительница деревени Ждегели Браславского района. Милиция нашла у дороги велосипед пропавшего, запачканный кровью, поэтому отрабатывалась версия с ДТП, однако результатов это не принесло.

13 августа в милицию пришел 36-летний односельчанин пропавшего мужчины и заявил, что его убил родной сын, а также рассказал, что знает, где находится тело. Как оказалось мужчина принимал участие в захоронении убитого.

В указанном сельчанином месте правоохранители откопали останки 50-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По данным данным следствия, в середине апреля 2015 года между мужчиной и его 32-лентним сыном произошел конфликт. В результате молодой человек нанес отцу удар молотком и убил его.

После этого он пришел к своему родственнику и попросил помочь закопать убитого отца. Вдвоем молодые люди закопали труп неподалеку от места убийства — за кустами у дороги.

В ходе следствия была проверена причастность родственника к убийству, однако это не нашло подтверждения. Поэтому ему предъявили обвинение в укрывательстве преступления, однако уголовное преследование прекратили, так как истек срок давности.

Сын же убитого обвиняется по части 1 статьи 139 УК. Следователи проверили показания молодых людей на месте происшествия, а также провели между ними очные ставки. Также удалось обнаружить и изъять возможное орудие преступления, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Расследование уголовного дела завершено и оно направлено прокурору для передачи в суд. Обвиняемый находится под стражей. Согласно белорусскому законодательству за убийство отца ему может грозить до 10 лет лишения свободы.