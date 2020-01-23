Пьяный таксист прыгал на капоте и разбил лобовое стекло — в Орше покинутый муж выместил злобы ну чужом авто. Видео

Іван Дзедушкін • 23/1/20 14:47 • Здарэнні

Из-за ссоры с женой пьяный таксист разбил в чужой легковушке лобовое стекло и снял номерные знаки — разборки в Орше.



Утром 8 января 60-летний пенсионер, выйдя из дома, увидел, что его «Renault Sandero» поврежден — разбито лобовое стекло, а кроме того пропали номера. После этого автомобилист вызвал милицию.

При помощи видеозаписи камер наблюдения оперативникам вскоре удалось установить, что повреждения нанес 32-летний житель Орши, который работает таксистом.

В одном доме с потерпевшим живет супруга молодого человека, с которой они некоторое время назад разошлись. В тот вечер таксит выпил и решил поговорить с женщиной. Подойдя к подъезду мужчина набрал ее номер, но та ответила, что находится на работе и положила трубку.

Разогретый спиртным и чувством ревности таксист запрыгнул на капот ближайшего авто и пинками разбил лобовое стекло, а потом сорвал номерные знаки.

В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело, ранее он уже также привлекался к уголовной отвественности, в том числе — за хулиганство, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.