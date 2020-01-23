Семидесятилетнюю старушку сбили на переходе в Орше

Іван Дзедушкін • 23/1/20 13:34 • Здарэнні

Утром 23 января в Орше легковушка сбила престарелую женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.



Около 8:00 46-летний водитель «Volkswagen Sharan» на пешеходном переходе у дома №236 на улице Владимира Ленина сбил 70-летнюю старушку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, ее пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко. По факту ДТП проводится проверка, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ