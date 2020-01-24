Государство продаст свою долю в ОАО «Жилстрой», аукцион в конце месяца

Сяржук Серабро • 24/1/20 16:28 • Эканоміка

29 января состоится аукцион, на который будут выставлены акции ОАО «Жилстрой», принадлежащие государству. За сколько их можно купить?



Уставной фонд этого открытого акционерного общества сейчас включает 133 566 акций номинальной стоимостью 34 копейки каждая. В госудраственной собственности находится всего 1873 акции, что составялет чуть более 1,4% от уставного фонда.

Этот пакет акций выставляется на аукцион с начальной стоимомстью 109 158 рублей 44 копейки, то есть 58 рублей 28 копеек за акцию. Такая цена установлена по результатом оценки рыночной стоимости на 1 июля прошлого года.

Шаг ауциона будет составлять 5 469 рублей 16 копеек, таким образом стартовая цена аукциона — 114 627 рублей 60 копеек. Кроме собственно стоимости выигранного лота победителю аукциона придется 7 770 рублей за проведение независимой оценки акций.

Торги будут проводиться на Белорусской валютно-фондовой биржи, желающим приобрести акции необходимо заключить договор юридическим лицом, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, указанным на сайте биржи.