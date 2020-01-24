Оршанская милиция разыскивает минчанина, которого подозревают в краже

ННВ • 24/1/20 13:01 • Здарэнні

Оршанский ОВД на транспорте по подозрению в совершении кражи разыскивает 34-летнего жителя Минска Павла Ильинчика.



На вид мужчине 30-35 лет, он высокого роста, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. На теле у Ильинчика имеются татуировки, одна из которых расположена на груди около горла в виде «бабочки».

По сведениям милиции разыскиваемый может находиться в местах сборищ антиобщественного элемента, злоупотребляет спиртными напитками.

Всех, кто знает, где находится подозреваемый, милиция происит сообщить об этом по телефонам: 8-0216-292347, 8-0216-295347, 8-029-1090124 (А1), 8-029-8637056 (МТС)., 8-029-5932608 (МТС) или 102.