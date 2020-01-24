Задавивший в Полоцке школьницу пьяный водитель «Alfa Romeo» сел на 7 лет, он нарушил сразу 12 пунктов ПДД

Іван Дзедушкін • 24/1/20 17:01 • Здарэнні

По приговору суда водитель «Alfa Romeo», в пьяном виде сбивший в Полоцке двух девочек, одна из которых погибла, проведет 7 лет в исправительной колонии.



Как установила экспертиза, в тот злополучный вечер 21 сентября 26-летний новополочанин разогнал свою легковушку до 100 километров в час. Несмотря на то, что был лишен прав, парень сел за руль авто, при этом был пьян.

На повороте «Alfa Romeo 156» пошла на обгон другого авто, водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел на обочину, где сбил двух 14-летних школьниц. Девочки получили сильные травмы, и попали в реанимацию. Одну из школьниц медикам спасти не удалось, и она умерла.

На суде было указано, что своими действиями водитель нарушил требования пунктов 10, 10.1, 84, 87, 88, 91, 91.2, 93, 93.1, 194, 194.7 и 194.8 правил дорожного движения и пункта 2 приложения 4 к правилам.

Молодой человек был признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения. Суд Полоцкого района и города Полоцка на основании части 4 статьи 317 УК приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Кроме того он не может в течение 5 лет управлять автотранспортом, а также должен выплатить в пользу четырех потерпевших 130 000 рублей в счет компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.