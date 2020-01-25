Снова погиб пешеход — фура сбила мужчину в Толочинском районе
Вечером 24 января неподалеку от деревни Муравничи Толочинского района под колесами большегрузного автомобиля погиб пешеход.
Около 18:00 33-летний водитель автопоезда «DAF» совершил наезд на 41-летнего мужчину, внезапно вышедшего на проезжую часть, такую предварителную информацию обнародовало областное ГАИ.
В результате наезда большегрузом пешеход получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и медики. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
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