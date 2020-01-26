Четыре человека перевернулись на «Mazda» в Городокском районе, все в больнице
Утром 26 января в Городокском районе легковушка с четырьмя людьми вылетела в кювет и перевернулась, водителя зажало в салоне.
ДТП произошло неподалеку от деревни Новка. Приехавшие спасатели обнаружили в кювете автомобиль «Mazda 6», в котором был заблокирован водитель. Пострадавшего мужчину удалось извлечь при помощи специнструмента.
Водитель и пассажиры получили различные травмы, и их пришлось госпитализировать в Городокскую центральную районную больницу, сообщается МЧС.
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