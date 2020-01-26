Четыре человека перевернулись на «Mazda» в Городокском районе, все в больнице

• 26/1/20 14:02 • Здарэнні

Утром 26 января в Городокском районе легковушка с четырьмя людьми вылетела в кювет и перевернулась, водителя зажало в салоне.
Четыре человека перевернулись на «Mazda» в Городокском районе, все в больнице. Фото МЧС

ДТП произошло неподалеку от деревни Новка. Приехавшие спасатели обнаружили в кювете автомобиль «Mazda 6», в котором был заблокирован водитель. Пострадавшего мужчину удалось извлечь при помощи специнструмента.

Четыре человека перевернулись на «Mazda» в Городокском районе, все в больнице. Фото МЧС

Водитель и пассажиры получили различные травмы, и их пришлось госпитализировать в Городокскую центральную районную больницу, сообщается МЧС.

Меткі: ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 