ДТП возле дома №13 на 1-й Пролетарской улице: в Витебске снова сбили пешехода
26 января в Витебске очередной пешеход попал под колеса автомобиля, ДТП произошло на 1-й Пролетарской улице.
Неподалеку от дома №13 41-летний водитель «Skoda Fabia» совершил наезд на 34-летнего пешехода. В ГАИ отмечают, что мужчина переходил улицу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости.
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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