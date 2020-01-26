ДТП возле дома №13 на 1-й Пролетарской улице: в Витебске снова сбили пешехода

• 26/1/20 22:35 • Здарэнні

26 января в Витебске очередной пешеход попал под колеса автомобиля, ДТП произошло на 1-й Пролетарской улице.
26 января в Витебске очередной пешеход попал под колеса автомобиля, ДТП произошло на 1-й Пролетарской улице. Фото ГАИ

Неподалеку от дома №13 41-летний водитель «Skoda Fabia» совершил наезд на 34-летнего пешехода. В ГАИ отмечают, что мужчина переходил улицу в неположенном месте, хотя пешеходный переход был в зоне видимости.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил серьезные травмы и был госпитализирован, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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