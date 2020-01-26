Ложный донос о краже написал сожитель пенсионерки, чтобы избавиться от ее сына

Іван Дзедушкін • 26/1/20 17:50 • Здарэнні

Житель одной из деревень Верхнедвинского района написал ложный донос на сына своей сожительницы, чтобы избавиться от соседства с молодым человеком.



63-летняя пенсионерка и этот мужчина жили в квартире соседней с той, где проживал 27-летний сын пенсионерки. Мужчины постоянно конфликтовали между собой.

В какой-то момент у старшего из них созрел план посадить сына сожительницы в тюрьму и таким образом избавиться от него. Задуманным он поделился с женщиной и получил от нее согласие.

Утром 30 ноября прошлого года, мужчина позвонил в милицию и заявил о пропаже 80 рублей, указав при этом, что в краже подозревает сына пенсионерки, с которой живет. 60 рублей, по словам заявителя, он выручил от продажи зерна, а 20 рублей оставались от зарплаты.

Правоохранители, однако, выяснили, что зерно мужчина продал только в начале декабря — то есть уже после заявления о кражи. После этого он и его сожительница сознались, что из-за постоянных конфликтов с сыном женщины, они решили от него избавиться, и выдумали историю о пропаже денег.

В результате мужчина был обвинен в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 400 УК — ложный донос. Следствие уже завершено, и он дожидается суда под подпиской о не выезде, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.