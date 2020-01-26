Мужчина и женщина погибли на пожаре в Витебске, горела квартира на улице Чкалова

ННВ • 26/1/20 10:31 • Здарэнні

Два человека погибли в результате пожара, который произошел на улице Чкалова в Витебске в ночь с 25 на 26 января.



В субботу в 23:45 пожарные получили сообщение о загоревшейся квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. В результате пожара погибла 48-летняя хозяйка жилья и живший с ней 41-летний мужчина.

В квартире закопчены стены и потолок, на кухне повреждено имущество. Причина пожара устанавливается, сообщается МЧС.