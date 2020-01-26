Норвежская нефть уже в Беларуси — первый состав вышел из Клайпеды в субботу

Сяржук Серабро • 26/1/20 11:13 • Эканоміка

Первый железнодорожный состав, груженый нефтью Johan Sverdrup, вышел из Клайпеды утром 25 января, он уже должен быть на территории Беларуси.



— Поезд около 10 часов утра покинул Клайпеду, около 4 часов вечера он будет в Радвилишкисе, там сменятся экипажи, это займет около получаса и около 22 часов он приедет в Кяна, где будут начаты процедуры пересечения границы, — приводит www.delfi.lt слова представителя Литовских железных дорог Томаса Дигайтиса со ссылкой на BNS.

На погранпереходе сотав с цистернами прицепят к белорусскому локомотиву. Около полуночи груз должен был пересечь границу. Планируется, что каждый день в Беларусь из Литвы будут отправлять 90 цистерн, или два состава по 40-50 вагон. Когда отправится второй состав, пока не сообщается.

Как сообщали «ННВ», танкер «Breiviken» с 86 000 тонн норвежской нефти, купленной Беларусью, пришел в Клайпеду 22 января. На «Нафтане» уже готовы принять первые 3500 тонн танкерной нефти.