Последние моды в одежде и почти столичная роскошь — в Витебске возрождают балы генерал-губернаторши Голицыной

ННВ • 26/1/20 21:11 • Культура

31 января в витебском Музее истории частного коллекционирования пройдет «Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Петровны Голицыной».



Жителей и гостей Витебска приглашают окунуться в атмосферу губернского города Витебска середины XIX века и почувствовать себя гостем на званом вечере у генерал-губернаторши Софьи Голицыной.

Андрей Михайлович Голицын был Витебским, Могилевским и Смоленским генерал-губернатором с 1845 по 1853 годы. Это время еще и почти полвека спустя «вспоминал и облизывался» витебский бомонд, правда, больше благодаря не мудрости управления государственного мужа, а из-за светских забав на широкую ногу устраиваемых его женой Софьей Петровной Голицыной (урожденной Балк-Полевой).

Николай Никифоровский так описывал в своей книге «Странички из недавней старины города Витебска» то время: «Благодаря общественному положению супруги генерал-губернатора, связям при дворе и с высшим обществом обеих столиц, европейски образованная, обаятельная при могучей энергии молодости княгиня Софья Петровна Голицына, естественно, была тем центром, около которого группировалось не бедное тогда дворянство, в лице лучших своих представителей, как и служилая знать города; насколько то было возможно по времени, туда же тянулось и толстосумое русское купечество города и губернии. Искание шумной жизни, забав и развлечений, карьеристское движение при довольстве личных средств и кредита — все это влекло к центру».

Княгиня, похоже, в определенной мере чувствовала себя супругой не государственного чиновника, а некоего суверена. Например, как описывается в той же книге, она могла скакать по городу верхом в сопровождении адъютантов мужа, в парадной одежде и с трубами. Голицына останавливалась у домов богатых горожан и магазинов зажиточных купцов, а адъютанты трубили, вызывая хозяина. Он получал от генерал-губернаторши билет на званый вечер или спектакль, но должен был дорого заплатить — кресло в партере городского театра стоило 25 рублей, а цена за ложу могла доходить до 100 рублей. Кроме того, облагодетельствованному горожанину приходилось «отстегнуть» и трубачам.

Знаменитые балы в генерал-губернаторском дворце сменялись то балами предводителя губернского дворянства, то у именитых помещиков, то складчинными у более мелкого дворянства. На них, по замечанию Никифоровского, царили последние моды в одежде и обиходе — почти столичная роскошь. Некоторые горожане, подражая княгине в шалостях, позволяли являться на такие балы весьма экстравагантным способом — например, один приехал в тележке крючника, «везомой самим же полуоборванным, загрязненным хозяином» и расплатился за «такси» 5 рублями. Не очень понятно, что это за тележка, а крючник — это грузчик, который переносил грузы на спине с помощью специального крюка. Эта тяжёлая и грязная работа хорошо оплачивалась, но, чтобы заработать 5 рублей, грузы весом от 66 до 200 килограммов надо было таскать целый день.

Окунуться в этот странный и экстравагантный мир витебского бомонда помогут талантливые актеры иммерсивного театра «Роздум» — они вовлекут гостей в театральную постановку, в которой каждый сможет стать настоящим участником спектакля и, соответственно, званого вечера у генерал-губернаторши.

Начало в 17:00, действует дресс-код: дамы в вечерних платьях, а господа в костюмах. Попасть на мероприятие можно по входным билетам в музей.