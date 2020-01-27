Более чем в два раза выросло количество вымогательств в Витебской области за прошлый год

Іван Дзедушкін • 27/1/20 14:47 • Крымінал

Количество вымогательств на Витебщине за прошлый год увеличилось на 114,3% — такие данные озвучены на итоговой коллегии прокуратуры Витебской области.



Также был отмечен рост мошенничеств — на 20,7%, разбоев — на 20%, убийств и покушений на убийство — на 25%. Значительная часть преступлений совершалась после употребления алкоголя — 2191 преступление из 9847 зарегистрированных.

Правоохранителям Витебской области удается раскрывать 67,5% преступлений по линии уголовных дел, на данный момент это лучший показатель в стране.

В Витебске, а также в Шумилинском, Лиозненском, Сенненском и Шарковщинском районах в 2019 году был зафиксирован высокий уровень рецидива. При этом прокурор области отметил, что во многих районах проблемными остались вопросы занятости судимых лиц, совершения ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.