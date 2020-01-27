Еще два температурных рекорда побиты в Витебске в пятницу и субботу

Сяржук Серабро • 27/1/20 16:03 • Экалогія

24 и 25 января еще два дневных рекорда максимальной температуры были установлены в Витебске.



Максимальная температура воздуха в областном центре 24 января составила +3,4 °C, таким образом, хоть на 0,1 °C, но был побит рекорд, установленный в 2002 году. 25 января воздух в Витебске прогрелся до +4.0 °C, что на 0,2 °C превысило рекордные данные 1990 года.

Примечательно, что в 1967 году с 23 по 25 января стояли рекордные морозы, тогда в один из дней столбик термометра опускался до -33,90 °C.

Напомним, что в этом году в январе уже были зафиксированы три рекордно теплых дня — с 15 по 17 января, когда были побиты рекорды максимальной температуры 2007 года.

Данные по температуре, которая отмечалась в Витебске, имеются за 134 года наблюдений.