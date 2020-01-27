Конкурсное производство открыто в отношении Городокского РАЙПО, оно должно 1,3 миллиона долларов

Сяржук Серабро • 27/1/20 15:43 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области открыл в отношении Городокского РАЙПО конкурсное производство и начал подготовку к банкротству предприятия.



Напомним, что к производству заявление о банкротстве РАЙПО было принято 22 ноября прошлого года, тогда экономический суд Витебской области назначил районному потребительскому обществу защитный период до 10 января 2020 года.

Кредиторская задолженность предприятия по состоянию на 1 октября 2019 года достигла 2 900 000 рублей, при этом 92% этой суммы — просроченная задолженность.

Первое собрание кредиторов пройдет 20 апреля в здании экономического суда Витебской области. Судебное разбирательство по делу начнется на следующий день.