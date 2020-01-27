Нет фонаря — нет проблем, посмотрите, что сделали на улице Пушкина

Сяржук Серабро • 27/1/20 20:17 • Турызм

Сбитый неизвестным автомобилем фонарь на пешеходной улице Пушкина, похоже, не собираются восстанавливать. Что сейчас на его месте?



Напомним, что 14 января был сбит, вероятнее всего, внедорожником «Mitsubishi Outlander», один из стилизованных под старину фонарей неподалеку от памятника Александру Пушкину. Световая опора с четырьмя плафонами рухнула и погнулась.

На следующий день упавший фонарь убрали, а место вывода электрических кабелей закрыли жестяной банкой из-под краски, которую для заметности обмотали оранжевой лентой.

На сегодняшний момент на месте, где стоял фонарь, уже нет ни банки, ни выходивших из земли проводов. Очевидно, что в ближайшее время городские службы не собираются возвращать упавшую световую опору.

Новые фонари на улице Пушкина установили в начале лета 2011 хода в ходе ее реконструкции, когда асфальтовое покрытие было заменено на тротуарную плитку.