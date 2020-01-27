Труп пенсионера нашли в погребе сгоревшего деревенского дома в Шумилинском районе. Что произошло?

Іван Дзедушкін • 27/1/20 14:19 • Здарэнні

При тушении двухквартирного дома в деревне Ждановка Шумилинского района, пожарные обнаружили погибшего хозяина жилья в погребе на глубине полутора метров.



Вечером 26 января спасатели получили сообщение о загоревшемся одноэтажном двухквартирном доме, в котором одна из квартир была нежилой, а вторую занимал 65-летний пенсионер. В результате пожара в доме были уничтожены крыша, потолок и имущество, а также повреждены стены.

Во время тушения пожарные наткнулись на прогар в полу, а под ним в погребе на глубине полутора метров — на тело хозяина квартиры. Погибший пенсионер был завален метровым слоем обрушившихся конструкций.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания, они рассматривают две версии — неосторожность при курении погибшего, либо нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, сообщается пресс-службой МЧС.