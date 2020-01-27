Уголовное дело возбудили против подростка, который попрыгал по машине во дворе одного из домов в Витебске

Іван Дзедушкін • 27/1/20 17:36 • Здарэнні

Против 17-летнего жителя Витебска возбудили уголовное дело — его поймала хозяйка «Audi», чью машину он повредил.



Около полуночи подросток в одном из витебских дворов забрался на легковушку и стал по ней прыгать. На его несчастье сработала сигнализация, и хозяйка авто застала вандала на месте преступления.

Возмущенная женщина тут же вызвала милицию, прибывшему наряду удалось задержать молодого человека. Паренек отказался проходить медицинское освидетельствование, но милиция утверждает, что и без анализов было видно, что задержанный сильно пьян.

По предварительным оценка, в результате прыжков «Audi» причинен ущерб почти на 600 рублей, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Ночная выходка может стоить молодому витеблянину нескольких лет лишения свободы — в его отношении возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Против 17-летнего жителя Витебска возбудили уголовное дело — его поймала хозяйка «Audi», чью машину он повредил.