Витебская афиша с 27.1.2020 по 2.2.2020 года

Уладзімір Жыгулоў • 27/1/20 20:36 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

27.01–29.01

"Риф. Новые приключения". Анимация, США, 6+ (11:00, 14:00). Цена: 5,70–6,60.

"Плохие парни навсегда". Комедия, экшн, США, 16+ (21:20; 14:10). Цена: 5,70–6,60.

"Марафон желаний". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Под водой". Боевик, ужасы, США, 16+ (10:20, 16:30, 18:20, 20:10). Цена: 5,70–6,60.

"Ледяная принцесса". Анимация, 3D, Германия, 6+ (9:20 – детский; 12:20 – удл.). Цена: 6,30–7,10.

"(НЕ)идеальный мужчина". Комедия, фантастика, Россия, 12+ (17:40). Цена: 5,70–6,60.

"Проксима". Боевик, драма, Германия, Франция, 12+ (12:10). Цена: 5,70–6,60.

"Проклятие". Ужасы, США, 18+ (22:00). Цена: 7,41–8,58.

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+ (8:30). Цена: 5, 20–6,00.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (15:30). Цена: 4,70–5,50.

30.01–5.02

"1917". Военный, драма, Великобритания, США, 16+ (17:10, 19:20). Цена: 5,70–6,60.

"Маленькие женщины". Мелодрама, США, 12+ (16:40, 19:10). Цена: 6,30–7,10.

"Риф. Новые приключения". Анимация, США, 6+ (10:25, 13:35; 8:30, 11:35). Цена: 5,70–6,60.

"Плохие парни навсегда". Комедия, экшн, США, 16+ (21:30). Цена: 5,70–6,60.

"Марафон желаний". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (13:00). Цена: 5,70–6,60.

"Под водой". Боевик, ужасы, США, 16+ (14:50, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Ледяная принцесса". Анимация, 3D, Германия, 6+ (8-40 – детский; 11:50; 9:50 – детский). Цена: 6,30–7,10.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (15:00). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 2,00, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44

27.01–29.01

"Риф. Новые приключения". Анимация, США, 6+ (9:30; 10:55, 12:20 – кроме 25.01; 16:05 – удл.). Цена: 5,70–6,60.

"Плохие парни навсегда". Комедия, экшн, США, 16+ (13:45, 19:20). Цена: 5,70–6,60.

"Марафон желаний". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (17:30, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Ледяная принцесса". Анимация, 3D, Германия, 6+ (8:20 – детский; 10:00, 11:40 – кроме 25.01). Цена: 6,30–7,10.

"(НЕ)идеальный мужчина". Комедия, фантастика, Россия, 12+ (15:20, 19:30). Цена: 5,70–6,60.

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+ (13:25). Цена: 5,20–6,00.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (17:10, 21:20). Цена: 4,70–5,50.

30.01–5.02

"Кома". Фантастика, триллер, экшн, Россия, 16+ (17:20, 21:40). Цена: 5,70–6,60.

"Риф. Новые приключения". Анимация, США, 6+ (10:15, 11:40, 13:05, 14:30, 15:55). Цена: 5,70–6,60.

"Плохие парни навсегда". Комедия, экшн, США, 16+ (19:20). Цена: 5,70–6,60.

"Марафон желаний". Комедия, мелодрама, Россия, 16+ (11:50). Цена: 5,70–6,60.

"Ледяная принцесса". Анимация, 3D, Германия, 6+ (8:20 – детский; 10:05 – детский; 13:40, 15:25). Цена: 6,30–7,10.

"(НЕ)идеальный мужчина". Комедия, фантастика, Россия, 12+ (21:40). Цена: 4,70–5,50.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (19:30; 17:10). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,00. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Тролль: История с хвостом" 3D, Канада, Норвегия, 6+. Анимация.

"Игры с огнём", США, 6+. Комедия.

"Офицер и шпион", Италия, Франция, 16+. Драма, исторический, триллер.

"Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", США, 18+. Боевик, криминал, приключения.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

1.02 (18:00) Концерт органной музыки "Космическое путешествие"

2.02 (11:00) Музыкально-игровая программа «Карамелька и Горошинка в космосе. Земля в иллюминаторе».

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

2.02 (16:00) «И снова здравствуйте!» 55+. Музыкально-развлекательная программа.

2.02 (13:00) Санкт-Петербургский балет на льду. «Щелкунчик».

2.02 (19:00) Балет на льду «лебединое озеро» 6+.

Центр культуры Витебск

** ул. Маяковского, 1, тел. 66-40-65

1.02 (15:00) Брейн-ринг. Турнир по интеллектуальным играм.

1.02 (15:00, 17:30) «Что? Где? Когда?». Турнир по интеллектуальным играм. Высшая лига.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

28.01 (19:00) “Я вольны!” Псіхалагічны трылер.

29.01 (19:00) «Скрыпкі часам вядуць да вар'яцтва». Меладрама.

30.01 (19:00) “Пазычанае шчасце”. Іранічная мілая драма.

31.01 (19:00) «Шукаем тэнара». Камедыя.

1.02 (18:00) «Смешныя людзі». Камедыя па матывах аднаактавых п’ес А. Чэхава «Пра шкоду тытуню», «Юбілей», «Прапанова».

2.02 (18:00) «Каралева прыгажосці з Лінэна». Кухонны трылер.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

2.01 (11:00) «Касмічная казка».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў УК «ВАКМ»).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«О подарках и дарах». Выставка предметов, подаренных музею (до 1.03).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Рождественская сказка». Выставка декоративно-прикладного искусства.

«Зимний пейзаж» (из фондов ВОКМ).

«Реальная нереальность –- нереальная реальность». Юбилейная выставка произведений А. Подолинского.

Юбилейная выставка произведений А. Доманова. Из фондов ВОКМ. «Минитекстиль». Республиканская выставка художественного текстиля.

Юбилейная выставка произведений А. Доманова. Из фондов ВОКМ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Почтовые марки Страны чучхе». Из собрания Музея корейских почтовых марок (при поддержке посольства КНДР в Республике Беларусь), до 27.01.

31.01 (17:00) Званый вечер у генерал-губернаторши Софьи Голицыной (вход по входным билетам в музей).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Международный детский выставочный проект, посвященный 100-летию Витебской художественной школы.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставки Натальи Кимстач. Гобелен, ручное ткачество.

«Китайское впечатление». Выставка художников из Китая.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Штетл. Местечко. Мой разрушенный дом». Графика Иссахара Бер Рыбака.

4.02 (18:00) Лекция «15 минут славы или Поиск современного искусства».

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Памяти Маргариты Сайфугалиевой». Выставка живописи к 85-летию со дня рождения художницы (до 28.02).

25.01 (16:00) «Литкофейник». Л. Полыковский. «Искусство муз».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Солдатская еда на фоне столетий». Выставка предметов солдатского обихода из частной коллекции Г. Дубинина (Россия).

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

Выставка витражной росписи и мозаики (до 27.02).

Фотовыставка Дмитрия Осипова "С Высоты птичьего полета"

Витебский областной методический центр народного творчества

** ул. Ленина, 35а, тел. 33-60-47

Выставка авторских кукол Андрея Ретикова «Цуды з КапялюШа» (да 31.01).

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–17:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

27.01–30.01 (20:00) Кинопоказы.

28.01 (20:00) Тематический киносеанс ко Дню памяти жертв Холокоста. «Кролик Джоджо», режиссер Тайка Вайтити (Новая Зеландия).

28.02 (19:00) Naviband в Витебске. Презентация нового альбома.

Арт-пространство VZAP

ул. Октябрьская, 2, тел. 33 364-78-78

29.01 (18:00) Мастер-класс «Психология восприятия цвета, или мой мир красок».